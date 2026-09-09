La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 8 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 8 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2754 (La Vaca).

1° 2754 11° 6869 2° 4901 12° 1226 3° 6213 13° 4936 4° 7927 14° 2619 5° 3083 15° 6992 6° 1050 16° 6167 7° 0768 17° 7549 8° 6059 18° 2561 9° 1463 19° 7966 10° 6952 20° 1092

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.