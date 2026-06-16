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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 16 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1244 (La Cárcel).

 1°1244 11°1936 
 9861  12°3559
 3°8314  13°3604 
 9581  14°2953 
 3667  15°9341 
 6°8566  16°3327
 1729  17°2547 
 5870  18°1132 
 4915  19°9109 
 10°9941 20°9132 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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