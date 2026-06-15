Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5861 (Escopeta).

1° 5861 11° 7457 2° 0847 12° 2144 3° 9069 13° 7583 4° 6501 14° 4552 5° 1343 15° 1810 6° 6627 16° 9537 7° 8948 17° 2089 8° 7041 18° 2562 9° 7969 19° 2789 10° 7024 20° 4376

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.