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Durante este lunes, 15 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5861 (Escopeta).

 1°5861 11°7457 
 0847  12°2144
 3°9069  13°7583 
 6501  14°4552 
 1343  15°1810 
 6°6627  16°9537
 8948  17°2089 
 7041  18°2562 
 7969  19°2789 
 10°7024 20°4376 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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