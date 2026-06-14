Este sábado, 13 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1974 (Gente Negra).

1° 1974 11° 6319 2° 3140 12° 0905 3° 5202 13° 0440 4° 2211 14° 9353 5° 2262 15° 1224 6° 5289 16° 6416 7° 5491 17° 4426 8° 6571 18° 2055 9° 5767 19° 9172 10° 9056 20° 1559

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.