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Este sábado, 13 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1974 (Gente Negra).

 1°1974 11°6319 
 3140  12°0905
 3°5202  13°0440 
 2211  14°9353 
 2262  15°1224 
 6°5289  16°6416
 5491  17°4426 
 6571  18°2055 
 5767  19°9172 
 10°9056 20°1559 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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