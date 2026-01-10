En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4280 (La Bocha).

 1°4280 11°2049 
 7310  12°1506
 3°9228  13°8985 
 5070  14°1280 
 2364  15°0728 
 6°5628  16°3562
 9050  17°1773 
 0004  18°9257 
 1042  19°3160 
 10°8660 20°9840 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

