Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4280 (La Bocha).

1° 4280 11° 2049 2° 7310 12° 1506 3° 9228 13° 8985 4° 5070 14° 1280 5° 2364 15° 0728 6° 5628 16° 3562 7° 9050 17° 1773 8° 0004 18° 9257 9° 1042 19° 3160 10° 8660 20° 9840

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.