Cuando una persona fallece, lo habitual es que haya dejado un testamento válido que especifique la distribución de sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es declarado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales casos, se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no cubre todos los bienes. El propósito es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

¿Cuáles son las razones para declarar nulo un testamento?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por infringir una prohibición legal.

Por presentar defectos de forma.

Por ser otorgado por persona sin razón al momento de testar. La falta de razón debe ser probada por quien impugna el acto.

Por ser otorgado por persona declarada incapaz por la justicia.

Por ser el testador una persona con limitaciones para comunicarse oralmente y, además, no saber leer ni escribir, salvo que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por ser otorgado bajo error, dolo o violencia.

¿Quiénes son los principales herederos según el Código Civil y Comercial?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a otros.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto a descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué sucede si no existen herederos?

Si no existen herederos ni legatarios, se considera la herencia vacante. En tal situación, el juez dispone que los bienes sean entregados al Estado.

Si alguien reclama derechos hereditarios más adelante, deberá presentar una solicitud de herencia y aceptar los bienes en su estado actual.

Consecuencias de ser declarado heredero indigno en una sucesión

Cuando un heredero es declarado indigno, puede perder no solo su derecho a la herencia, sino también cualquier legado que se le haya asignado en el testamento.

Además, el proceso de sucesión intestada puede ser más complejo si existen múltiples herederos que reclaman derechos sobre los bienes del fallecido.

