Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 22 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 8020 (La Fiesta).

1° 8020 11° 1099 2° 6462 12° 7552 3° 3992 13° 1155 4° 9818 14° 2145 5° 4136 15° 5421 6° 5515 16° 9960 7° 6016 17° 4197 8° 3837 18° 5084 9° 9009 19° 9870 10° 2536 20° 0557

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.