Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3895 (Anteojos).

1° 3895 11° 5684 2° 2528 12° 2349 3° 7491 13° 4947 4° 4523 14° 3265 5° 4716 15° 0637 6° 3161 16° 1777 7° 8492 17° 9847 8° 3187 18° 3201 9° 9153 19° 4774 10° 4998 20° 7295

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.