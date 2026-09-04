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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3895 (Anteojos).

 1°3895 11°5684 
 2528  12°2349
 3°7491  13°4947 
 4523  14°3265 
 4716  15°0637 
 6°3161  16°1777
 8492  17°9847 
 3187  18°3201 
 9153  19°4774 
 10°4998 20°7295 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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