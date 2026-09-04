Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8481 (Las Flores).

1° 8481 11° 7779 2° 2373 12° 8583 3° 4022 13° 4026 4° 8190 14° 2224 5° 8967 15° 0735 6° 9638 16° 1111 7° 7751 17° 6581 8° 2272 18° 711 9° 0672 19° 8846 10° 7449 20° 7762

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.