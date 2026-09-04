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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 8481 (Las Flores).

 1°8481 11°7779 
 2373  12°8583
 3°4022  13°4026 
 8190  14°2224 
 8967  15°0735 
 6°9638  16°1111
 7751  17°6581 
 2272  18°711 
 0672  19°8846 
 10°7449 20°7762 

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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