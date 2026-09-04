Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2229 (San Pedro).

1° 2229 11° 3072 2° 0114 12° 3112 3° 0144 13° 8061 4° 1266 14° 7769 5° 4480 15° 0621 6° 2059 16° 3956 7° 2879 17° 0839 8° 4068 18° 3490 9° 0158 19° 1710 10° 3191 20° 1104

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.