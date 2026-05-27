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Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7518 (Sangre).

 1°7518 11°2371 
 2306  12°7822
 3°5312  13°0629 
 9712  14°9823 
 7341  15°6586 
 6°9060  16°1728
 2677  17°9794 
 6927  18°2156 
 1325  19°0242 
 10°4590 20°1060 

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