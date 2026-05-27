Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7518 (Sangre).

1° 7518 11° 2371 2° 2306 12° 7822 3° 5312 13° 0629 4° 9712 14° 9823 5° 7341 15° 6586 6° 9060 16° 1728 7° 2677 17° 9794 8° 6927 18° 2156 9° 1325 19° 0242 10° 4590 20° 1060

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.