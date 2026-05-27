Al cierre de los mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.380. Esta cifra señala una variabilidad de 0% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, continuando con el incremento observado en los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o expectativas optimistas en el mercado. La estabilidad en este crecimiento es esperanzadora, aunque se deberá monitorear para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad del dólar oficial en la última semana fue del 35.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 30.05%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las condiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: