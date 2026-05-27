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Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 5307 (Revolver).

 1°5307 11°2037 
 5259  12°9860
 3°9142  13°2593 
 6471  14°0031 
 1549  15°5892 
 6°0492  16°0448
 2901  17°2245 
 6985  18°9245 
 4670  19°7034 
 10°9659 20°6474 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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