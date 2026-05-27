Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 5307 (Revolver).

1° 5307 11° 2037 2° 5259 12° 9860 3° 9142 13° 2593 4° 6471 14° 0031 5° 1549 15° 5892 6° 0492 16° 0448 7° 2901 17° 2245 8° 6985 18° 9245 9° 4670 19° 7034 10° 9659 20° 6474

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.