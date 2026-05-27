La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 26 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 8198 (Lavandera).

1° 8198 11° 2505 2° 7909 12° 8341 3° 0390 13° 9528 4° 1421 14° 5018 5° 0009 15° 7563 6° 7577 16° 1177 7° 3263 17° 8189 8° 5289 18° 3509 9° 3263 19° 4935 10° 2966 20° 0523

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.