En este viernes, 16 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6710 - La Leche

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

1° 6710 11° 0160 2° 6800 12° 6981 3° 6182 13° 9925 4° 6357 14° 9815 5° 2316 15° 5725 6° 3975 16° 7233 7° 2161 17° 9840 8° 1848 18° 6437 9° 3210 19° 4013 10° 7813 20° 7333

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado, representando la necesidad de alimentarse emocional o espiritualmente. Este sueño a menudo refleja el deseo de volver a lo básico y encontrar consuelo en lo familiar.

Además, la leche en los sueños puede estar relacionada con la fertilidad y la maternidad, sugiriendo un anhelo por la protección y el amor maternal. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo o de los demás.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.