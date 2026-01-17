En esta noticia

En este viernes, 16 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6710 - La Leche

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 16 de enero

 1°6710 11°0160
 6800  12°6981
 3°6182 13°9925 
 6357  14°9815 
 2316  15°5725 
 6°3975  16°7233
 2161  17°9840 
 1848  18°6437 
 3210  19°4013 
 10°7813 20°7333 

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado, representando la necesidad de alimentarse emocional o espiritualmente. Este sueño a menudo refleja el deseo de volver a lo básico y encontrar consuelo en lo familiar.

Además, la leche en los sueños puede estar relacionada con la fertilidad y la maternidad, sugiriendo un anhelo por la protección y el amor maternal. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo o de los demás.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

