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Este martes, 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2932 - Dinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

 1°2932 11°1934
 6873  12°3725
 3°8640 13°7147 
 9877  14°3463 
 8250  15°2628 
 6°0132  16°5046
 6683  17°0224 
 8150  18°3573 
 4628  19°0817 
 10°5270 20°7077 

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También puede señalar preocupaciones por deudas, pérdidas o culpa, advirtiendo sobre decisiones impulsivas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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