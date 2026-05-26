Este martes, 26 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 26 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2932 - Dinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 26 de mayo

1° 2932 11° 1934 2° 6873 12° 3725 3° 8640 13° 7147 4° 9877 14° 3463 5° 8250 15° 2628 6° 0132 16° 5046 7° 6683 17° 0224 8° 8150 18° 3573 9° 4628 19° 0817 10° 5270 20° 7077

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y valoración personal.

También puede señalar preocupaciones por deudas, pérdidas o culpa, advirtiendo sobre decisiones impulsivas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.