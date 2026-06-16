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Durante este martes, 16 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 16 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4476 - Las Llamas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

 1°4476 11°8782
 2011  12°3048
 3°2338 13°8200 
 5211  14°2923 
 8904  15°5889 
 6°8064  16°8189
 5636  17°0263 
 6583  18°4954 
 8539  19°3223 
 10°6900 20°7135 

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¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Llamas (el animal) indica paciencia, cooperación y fortaleza para llevar cargas sin perder la calma.

Si son llamas de fuego, señala pasión, cambio profundo y la urgencia de dejar atrás lo viejo.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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