Durante este martes, 16 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 16 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4476 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

1° 4476 11° 8782 2° 2011 12° 3048 3° 2338 13° 8200 4° 5211 14° 2923 5° 8904 15° 5889 6° 8064 16° 8189 7° 5636 17° 0263 8° 6583 18° 4954 9° 8539 19° 3223 10° 6900 20° 7135

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Llamas (el animal) indica paciencia, cooperación y fortaleza para llevar cargas sin perder la calma.

Si son llamas de fuego, señala pasión, cambio profundo y la urgencia de dejar atrás lo viejo.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.