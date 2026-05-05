La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 5 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este martes, 5 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un cocinero sugiere creatividad y deseo de nutrir ideas o relaciones. Indica capacidad para transformar recursos en resultados. Si cocina mal o hay desorden, alerta sobre estrés y falta de organización. Un cocinero seguro refleja progreso y equilibrio emocional. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.