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Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9589 - La Rata

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

 1°9589 11°6363
 0068  12°8488
 3°4300 13°7334 
 0611  14°1108 
 2107  15°9695 
 6°0240  16°0263
 2204  17°3048 
 5740  18°4148 
 8258  19°4678 
 10°9905 20°7072 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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