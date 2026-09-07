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Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.
En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9589 - La Rata
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre
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|2204
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¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con La Rata suele advertir sobre traiciones, engaños o entornos tóxicos que requieren límites y limpieza emocional.
También simboliza astucia y supervivencia: tu intuición te pide actuar con ingenio y proteger tus recursos.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.