En esta noticia ¿Qué significa soñar con la rata?

Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9589 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

1° 9589 11° 6363 2° 0068 12° 8488 3° 4300 13° 7334 4° 0611 14° 1108 5° 2107 15° 9695 6° 0240 16° 0263 7° 2204 17° 3048 8° 5740 18° 4148 9° 8258 19° 4678 10° 9905 20° 7072

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata suele advertir sobre traiciones, engaños o entornos tóxicos que requieren límites y limpieza emocional.

También simboliza astucia y supervivencia: tu intuición te pide actuar con ingenio y proteger tus recursos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.