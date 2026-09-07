En esta noticia ¿Qué significa soñar con arroyo?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 7 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9009 - Arroyo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

1° 9009 11° 9378 2° 6466 12° 6471 3° 5328 13° 7464 4° 5250 14° 8804 5° 8389 15° 4532 6° 0035 16° 2474 7° 2130 17° 6192 8° 3447 18° 3729 9° 3986 19° 7564 10° 2910 20° 6292

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un Arroyo suele reflejar el fluir de tus emociones y la búsqueda de calma y claridad.

Si es claro y sereno sugiere paz y avances; si está turbio, crecido o seco indica bloqueos, estrés o cambios que requieren adaptación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.