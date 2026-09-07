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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 7 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9009 - Arroyo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre
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|9009
|11°
|9378
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|6466
|12°
|6471
|3°
|5328
|13°
|7464
|4°
|5250
|14°
|8804
|5°
|8389
|15°
|4532
|6°
|0035
|16°
|2474
|7°
|2130
|17°
|6192
|8°
|3447
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|3729
|9°
|3986
|19°
|7564
|10°
|2910
|20°
|6292
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un Arroyo suele reflejar el fluir de tus emociones y la búsqueda de calma y claridad.
Si es claro y sereno sugiere paz y avances; si está turbio, crecido o seco indica bloqueos, estrés o cambios que requieren adaptación.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.