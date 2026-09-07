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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 7 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 7 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9009 - Arroyo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 7 de septiembre

 1°9009 11°9378
 6466  12°6471
 3°5328 13°7464 
 5250  14°8804 
 8389  15°4532 
 6°0035  16°2474
 2130  17°6192 
 3447  18°3729 
 3986  19°7564 
 10°2910 20°6292 

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Si es claro y sereno sugiere paz y avances; si está turbio, crecido o seco indica bloqueos, estrés o cambios que requieren adaptación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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