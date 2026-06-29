En esta noticia Desde el inicio de los proyectos

La petrolera de mayoría estatal YPF ya abastece al 90% del mercado minero de la Argentina y se posiciona como el proveedor energético central del sector ante el crecimiento de la actividad. Germán Stocker, gerente comercial del segmento minero de la empresa, delineó las oportunidades y los desafíos que trae ese escenario.

“Tenemos un sinnúmero de oportunidades; desde la óptica de mayor desarrollo de proveedores locales y no locales; una gran cantidad de volumen de ventas que se aproximan justamente con el crecimiento de la actividad minera en la cual la compañía hace tiempo que viene trabajando”, señaló Stocker. “La oportunidad que se ve no es únicamente un beneficio para las empresas, sino también para los gobiernos. Hay un efecto cascada para todos los ámbitos”, agregó.

El ejecutivo identificó al desarrollo de infraestructura como el principal desafío del sector. “Todos los yacimientos se encuentran alejados de las grandes ciudades donde hay un desarrollo de infraestructura natural; entonces, desde la óptica de YPF, porque abastecemos a nuestros clientes por los mismos caminos, también necesitamos infraestructura acorde y en buen estado”, explicó.

Y amplió: “No es solamente caminos, puentes, sino también el acceso a energía en otras cantidades que es muy necesaria para el desarrollo de esta actividad”, con foco especial en las grandes minas de cobre, que son las de mayor demanda energética.

Desde el inicio de los proyectos

Sobre la posición de la compañía, Stocker resaltó que “9 de cada 10 litros de combustible que consume la minería en el país es provisto de manera directa por YPF. Estamos desde el inicio de los proyectos, lo que quiere decir que ya trabajamos hace muchos años para los grandes nombres del sector. Desde el momento en el que tenían una sola camioneta dando vueltas por la cordillera, ahí estaba YPF abasteciéndolos con energía”.

Ese recorrido, dijo, permite a la empresa acompañar el crecimiento de sus clientes. En ese marco, YPF lanzó el diésel 10 minero, un combustible con resistencia de hasta -35°C y ultrabajo contenido de azufre. “Son motorizaciones con sistemas de postratamiento que hace que tengan menores emisiones de CO2. Este combustible es ideal porque conjuga el ultrabajo contenido de azufre y la resistencia a la temperatura de frío extremo”, destacó Stocker. Según el ejecutivo, se trata del único combustible de esa tecnología en el país y en la región.