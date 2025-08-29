Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto
Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Vespertina.
En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1183 - Mal Tiempo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto
|1°
|1183
|11°
|3798
|2°
|1675
|12°
|3476
|3°
|1703
|13°
|7774
|4°
|9467
|14°
|1233
|5°
|9068
|15°
|7620
|6°
|1277
|16°
|7933
|7°
|9196
|17°
|2165
|8°
|1385
|18°
|8662
|9°
|7109
|19°
|7805
|10°
|8009
|20°
|8386
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro.
Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de prepararse para cambios o desafíos inminentes.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
