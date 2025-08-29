Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Vespertina.

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1183 - Mal Tiempo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

 1°1183 11°3798
 1675  12°3476
 3°1703 13°7774 
 9467  14°1233 
 9068  15°7620 
 6°1277  16°7933
 9196  17°2165 
 1385  18°8662 
 7109  19°7805 
 10°8009 20°8386 

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro.

Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de prepararse para cambios o desafíos inminentes.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

