La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 18 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con El Borracho suele reflejar descontrol emocional, impulsos o excesos que afectan tus decisiones. Es una señal para recuperar equilibrio y poner límites. También puede aludir a vergüenza, dependencia o a la influencia de un entorno festivo que distrae de tus metas. Observa con quién estabas y cómo te sentías en el sueño para afinar el mensaje. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.