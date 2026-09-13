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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este sábado, 12 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9434 - La Cabeza

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 12 de septiembre

 1°9434 11°5324
 7101  12°1285
 3°2643 13°6827 
 4811  14°8887 
 4099  15°4862 
 6°5356  16°8527
 5650  17°4154 
 6612  18°0723 
 7534  19°6279 
 10°4035 20°2428 

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¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, decisiones y claridad mental. Puede indicar necesidad de organizar ideas o enfocar prioridades.

Si la ves herida o pesada, sugiere estrés o exceso de preocupaciones. Si está limpia o luminosa, augura comprensión, autoconciencia y buena toma de decisiones.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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