Tarjeta bancaria envuelta en papel aluminio, un recurso casero utilizado para bloquear señales y reducir el riesgo de lectura no autorizada en sistemas de pago sin contacto. Fuente: IA.

En un contexto en el que los pagos digitales prevalecen en la vida diaria, la seguridad de la información financiera se transforma en una inquietud primordial.

La proliferación de las tarjetas con tecnología sin contacto ha propiciado la aparición de nuevas modalidades de fraude electrónico. En este marco, una práctica doméstica comenzó a difundir entre los usuarios: envolver las tarjetas en papel aluminio como un método de resguardo .

La propuesta, que en principio puede parecer desmesurada, encuentra soporte en fundamentos físicos específicos. Expertos en ciberseguridad evalúan su eficacia y alertan sobre sus limitaciones en un ecosistema financiero cada vez más intrincado.

Las tarjetas contemporáneas incorporan tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que facilita la realización de pagos sin contacto a través de ondas electromagnéticas de corto alcance.

Esta innovación acelera las transacciones, pero también introduce peligros como el “skimming” inalámbrico, una técnica orientada a interceptar datos sin requerir contacto físico.

Frente a esta amenaza, el papel aluminio funciona como una barrera conductora que impide las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se genera un efecto análogo al de una jaula de Faraday, impidiendo que dispositivos externos accedan a la información.

De esta forma, el método puede disminuir la posibilidad de lectura no autorizada en lugares concurridos como aeropuertos o transporte público.

Magis TV puede abrirle la puerta a virus, robo de datos y daños en tu dispositivo. Fuente: Shutterstock Pungu x

¿De verdad protege del robo de datos?

Especialistas concuerdan en que el método posee fundamentos científicos, aunque su eficacia depende del contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los incidentes de robo de datos a través de RFID existen, aunque son poco habituales en comparación con otras modalidades de fraude digital, como el phishing o la clonación convencional.

Por su parte, análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología afirman que el bloqueo de señales mediante materiales conductores es efectivo desde una perspectiva física.

No obstante, enfatizan que la distancia requerida para captar datos de una tarjeta sin contacto tiende a ser bastante corta, lo que restringe el alcance real de estos ataques.

En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede proporcionar una capa adicional de protección, aunque no constituye una defensa integral ni esencial para la mayoría de los usuarios.

¿Es el papel aluminio una solución efectiva en ciberseguridad?

El uso de papel aluminio no constituye un mito; sin embargo, no representa una solución definitiva. Expertos en seguridad aconsejan priorizar herramientas diseñadas específicamente para este propósito, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que ofrezcan alertas en tiempo real.

Asimismo, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes frecuentemente utilizan métodos más sofisticados y lucrativos que el escaneo inalámbrico en espacios públicos. Entre ellos, se encuentran el robo de credenciales digitales y los ataques a plataformas online.

El papel aluminio puede resultar beneficioso en situaciones específicas; no obstante, su efectividad es limitada frente a los actuales desafíos en ciberseguridad.