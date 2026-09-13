La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 12 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3715 - Niña Bonita

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 12 de septiembre

1° 3715 11° 7402 2° 4994 12° 6756 3° 6451 13° 0583 4° 0555 14° 6860 5° 4826 15° 6396 6° 0756 16° 1825 7° 6981 17° 4828 8° 6948 18° 7171 9° 4327 19° 3348 10° 2617 20° 1666

¿Qué significa soñar con Niña Bonita?

Soñar con La Niña Bonita simboliza inocencia, encanto y deseo de armonía. Puede señalar la necesidad de cariño o de reconectar con tu lado tierno y creativo.

También puede reflejar idealización o expectativas poco realistas en el amor o la autoimagen. Las emociones del sueño indican si es un buen presagio o una invitación a madurar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.