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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 12 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1406 - Perro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 12 de septiembre

 1°1406 11°0881
 3014  12°4294
 3°5361 13°9006 
 4971  14°1698 
 0697  15°4837 
 6°7827  16°2258
 9403  17°5929 
 4886  18°0887 
 0772  19°7444 
 10°9808 20°8195 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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