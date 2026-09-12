En esta noticia ¿Qué significa soñar con perro?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 12 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1406 - Perro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 12 de septiembre

1° 1406 11° 0881 2° 3014 12° 4294 3° 5361 13° 9006 4° 4971 14° 1698 5° 0697 15° 4837 6° 7827 16° 2258 7° 9403 17° 5929 8° 4886 18° 0887 9° 0772 19° 7444 10° 9808 20° 8195

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, protección y amistades fieles; indica apoyo cercano.

Si el perro está agresivo o temeroso, sugiere conflictos, traiciones o miedos internos por resolver.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.