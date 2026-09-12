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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este sábado, 12 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1406 - Perro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 12 de septiembre
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|1698
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|4837
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|9403
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|4886
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|0772
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|7444
|10°
|9808
|20°
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¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, protección y amistades fieles; indica apoyo cercano.
Si el perro está agresivo o temeroso, sugiere conflictos, traiciones o miedos internos por resolver.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.