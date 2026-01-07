En esta noticia
En este martes, 6 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1529 - San Pedro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 6 de enero
|1°
|1529
|11°
|5529
|2°
|4974
|12°
|9095
|3°
|2187
|13°
|9119
|4°
|6535
|14°
|8583
|5°
|5130
|15°
|2322
|6°
|6044
|16°
|3481
|7°
|8830
|17°
|7420
|8°
|9597
|18°
|9918
|9°
|4760
|19°
|0420
|10°
|9877
|20°
|6354
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este santo es conocido por ser el guardián de las puertas del cielo, lo que sugiere que el soñador está en un momento de reflexión sobre su vida y decisiones.
Además, el sueño puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. San Pedro, como figura de autoridad, puede indicar que el soñador debe confiar en su intuición y en su fe para superar obstáculos.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.