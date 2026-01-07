En esta noticia ¿Qué significa soñar con san pedro?

En este martes, 6 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1529 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 6 de enero

1° 1529 11° 5529 2° 4974 12° 9095 3° 2187 13° 9119 4° 6535 14° 8583 5° 5130 15° 2322 6° 6044 16° 3481 7° 8830 17° 7420 8° 9597 18° 9918 9° 4760 19° 0420 10° 9877 20° 6354

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este santo es conocido por ser el guardián de las puertas del cielo, lo que sugiere que el soñador está en un momento de reflexión sobre su vida y decisiones.

Además, el sueño puede representar la necesidad de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. San Pedro, como figura de autoridad, puede indicar que el soñador debe confiar en su intuición y en su fe para superar obstáculos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.