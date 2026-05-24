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Durante este sábado, 23 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este sábado, 23 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2995 - Anteojos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo

 1°2995 11°4498
 0149  12°8481
 3°9049 13°5010 
 2195  14°8509 
 4162  15°2733 
 6°7294  16°4140
 5800  17°5628 
 1884  18°3027 
 7979  19°8127 
 10°1250 20°2898 

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¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos señala deseo de claridad: entender mejor algo, ver detalles y ganar perspectiva antes de decidir.

También sugiere pedir ayuda o ajustar la propia visión, porque puede haber percepciones distorsionadas o información que falta.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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