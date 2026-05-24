Durante este sábado, 23 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este sábado, 23 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2995 - Anteojos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo
|1°
|2995
|11°
|4498
|2°
|0149
|12°
|8481
|3°
|9049
|13°
|5010
|4°
|2195
|14°
|8509
|5°
|4162
|15°
|2733
|6°
|7294
|16°
|4140
|7°
|5800
|17°
|5628
|8°
|1884
|18°
|3027
|9°
|7979
|19°
|8127
|10°
|1250
|20°
|2898
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con anteojos señala deseo de claridad: entender mejor algo, ver detalles y ganar perspectiva antes de decidir.
También sugiere pedir ayuda o ajustar la propia visión, porque puede haber percepciones distorsionadas o información que falta.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.