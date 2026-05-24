Durante este sábado, 23 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este sábado, 23 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2995 - Anteojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo

1° 2995 11° 4498 2° 0149 12° 8481 3° 9049 13° 5010 4° 2195 14° 8509 5° 4162 15° 2733 6° 7294 16° 4140 7° 5800 17° 5628 8° 1884 18° 3027 9° 7979 19° 8127 10° 1250 20° 2898

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos señala deseo de claridad: entender mejor algo, ver detalles y ganar perspectiva antes de decidir.

También sugiere pedir ayuda o ajustar la propia visión, porque puede haber percepciones distorsionadas o información que falta.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.