En esta noticia ¿Qué significa soñar con la iglesia?

Este sábado, 23 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 23 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5584 - La Iglesia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo

1° 5584 11° 0209 2° 0902 12° 0286 3° 0303 13° 6314 4° 0533 14° 2836 5° 3894 15° 9763 6° 6034 16° 8831 7° 0988 17° 4020 8° 9760 18° 9727 9° 2430 19° 1121 10° 0956 20° 2170

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia indica búsqueda de guía, paz y comunidad.

También puede señalar culpa, necesidad de perdón o conflicto de fe.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.