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Este sábado, 23 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 23 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5584 - La Iglesia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 23 de mayo

 1°5584 11°0209
 0902  12°0286
 3°0303 13°6314 
 0533  14°2836 
 3894  15°9763 
 6°6034  16°8831
 0988  17°4020 
 9760  18°9727 
 2430  19°1121 
 10°0956 20°2170 

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