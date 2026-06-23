En esta noticia ¿Qué significa soñar con el payaso?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 23 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 23 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8375 - El Payaso

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 23 de junio

1° 8375 11° 6331 2° 9367 12° 5494 3° 8974 13° 4619 4° 9751 14° 7562 5° 5929 15° 5717 6° 4750 16° 5856 7° 3170 17° 1603 8° 0558 18° 3254 9° 4657 19° 6798 10° 8809 20° 0808

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso alude a máscaras: lo que muestras vs. lo que sientes. También invita a jugar, reír y reconectar con tu niño interior.

Si El Payaso asusta, refleja ansiedad o miedo al ridículo. Puede alertar de burlas, engaños o realidades maquilladas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.