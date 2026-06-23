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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 22 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5331 - La Luz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

 1°5331 11°3060
 5901  12°6000
 3°9766 13°8756 
 1376  14°5915 
 8481  15°4299 
 6°4313  16°9526
 8213  17°0134 
 3012  18°8060 
 8216  19°8060 
 10°9559 20°0090 

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y esperanza; anuncia comprensión de un problema o el inicio de una etapa más consciente.

Si la luz se siente cálida y estable, indica paz y apoyo; si es cegadora o lejana, puede reflejar dudas, ansiedad o miedo a ver una verdad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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