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Este lunes, 22 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7499 - Hermano

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

 1°7499 11°0954
 4217  12°0343
 3°8903 13°7284 
 4111  14°7664 
 7011  15°6660 
 6°3733  16°5299
 7802  17°3124 
 0599  18°5101 
 5494  19°3644 
 10°9396 20°1726 

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