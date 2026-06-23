En esta noticia ¿Qué significa soñar con hermano?

Este lunes, 22 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7499 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

1° 7499 11° 0954 2° 4217 12° 0343 3° 8903 13° 7284 4° 4111 14° 7664 5° 7011 15° 6660 6° 3733 16° 5299 7° 7802 17° 3124 8° 0599 18° 5101 9° 5494 19° 3644 10° 9396 20° 1726

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano suele reflejar apoyo, unión familiar y rasgos propios como lealtad o protección.

Un sueño armonioso indica confianza y respaldo; el conflicto sugiere rivalidad, celos o asuntos por resolver.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.