En esta noticia ¿Qué significa soñar con la luz?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 22 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8231 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

1° 8231 11° 7865 2° 9346 12° 7043 3° 3330 13° 7554 4° 1547 14° 2409 5° 7258 15° 2945 6° 7722 16° 1981 7° 7503 17° 7078 8° 4406 18° 8280 9° 8763 19° 3313 10° 0805 20° 3448

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y esperanza; anuncia comprensión de un problema o el inicio de una etapa más consciente.

Si la luz se siente cálida y estable, indica paz y apoyo; si es cegadora o lejana, puede reflejar dudas, ansiedad o miedo a ver una verdad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.