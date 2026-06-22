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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 22 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 22 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8231 - La Luz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de junio

 1°8231 11°7865
 9346  12°7043
 3°3330 13°7554 
 1547  14°2409 
 7258  15°2945 
 6°7722  16°1981
 7503  17°7078 
 4406  18°8280 
 8763  19°3313 
 10°0805 20°3448 

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Si la luz se siente cálida y estable, indica paz y apoyo; si es cegadora o lejana, puede reflejar dudas, ansiedad o miedo a ver una verdad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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