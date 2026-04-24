Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 23 de abril de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día. En este jueves, 23 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una Niña Bonita suele aludir a inocencia, ternura y nuevos comienzos; invita a cuidar tu lado más puro. Si causa inquietud, puede señalar inseguridad o ideales de belleza impuestos; el contexto y tus emociones dan la clave. El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.