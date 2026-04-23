El Gobierno nacional decidió dar de baja un número significativo de cinemómetros controladores de velocidad que se encontraban instalados en las rutas de Chaco y Corrientes. Esta decisión se tomó tras la identificación de problemas en su implementación y la falta de operatividad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino y resultó la baja definitiva de estos dispositivos. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial a través de las Disposiciones 7/2026 y 8/2026, las cuales especifican la eliminación de 61 radares en la provincia de Chaco y 2 en Corrientes. Todos estos dispositivos fueron previamente homologados y autorizados para controlar infracciones en las rutas nacionales. En Corrientes, la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos cinemómetros móviles marca TRUCAM, modelo LTI 20/20, que operaban en la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687, en el municipio de Santo Tomé. En Chaco, la disposición 7/2026 indica que se dieron de baja 61 cinemómetros fijos distribuidos en rutas nacionales como la RN16, RN95, RN11 y RN89. Entre las localidades afectadas se encuentran Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai. Algunos puntos específicos donde estaban instalados los dispositivos son: Según los relevamientos realizados por la ANSV, el municipio de Santo Tomé en Corrientes solicitó la baja por “inconvenientes sobrevinientes en su implementación”, lo que resultó en la inoperatividad de los equipos. Adicionalmente, muchos de los dispositivos en Chaco ya no se encontraban operativos, a pesar de ser homologados en 2022. La ANSV, en su rol como autoridad nacional en el ámbito de la seguridad vial, estableció las siguientes disposiciones: El Gobierno evalúa alternativas para mejorar la seguridad vial en las rutas afectadas. Se planea implementar nuevos dispositivos que cumplan con los estándares requeridos. La ANSV también revisará otros dispositivos en diferentes provincias. Se busca garantizar la efectividad de los controles y la seguridad de los conductores en las rutas nacionales.