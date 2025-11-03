En esta noticia

En este lunes, 3 de noviembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2916 - Anillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 3 de noviembre

291611°5002
802912°0423
279613°0291
014814°2076
847515°4979
616616°9013
483417°7929
667818°7959
495619°4271
10°830520°2500

Te puede interesar

Es oficial: declaran feriado el lunes 10 de noviembre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a quiénes beneficia?

Te puede interesar

Lo que tenés que saber: Milei relanza su Gabinete, las tres reformas que van al Congreso y sigue el festival de bonos

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales.

Además, el anillo puede representar ciclos y eternidad, sugiriendo que hay aspectos de la vida que están interconectados y que se repiten a lo largo del tiempo.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.