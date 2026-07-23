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Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4653 - El Barco

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

 1°4653 11°9719
 9835  12°6215
 3°3951 13°5416 
 1565  14°1734 
 3815  15°6557 
 6°8106  16°2275
 1765  17°5941 
 6496  18°2115 
 3283  19°5676 
 10°0893 20°2048 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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