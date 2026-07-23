En esta noticia ¿Qué significa soñar con el barco?

Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4653 - El Barco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

1° 4653 11° 9719 2° 9835 12° 6215 3° 3951 13° 5416 4° 1565 14° 1734 5° 3815 15° 6557 6° 8106 16° 2275 7° 1765 17° 5941 8° 6496 18° 2115 9° 3283 19° 5676 10° 0893 20° 2048

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco simboliza viaje interior, cambios y transición. Indica deseo de explorar y avanzar hacia nuevas metas.

Mar calmo sugiere claridad; mar agitado, tensiones. El estado del barco refleja tu confianza y capacidad de adaptación.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.