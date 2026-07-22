Este martes, 21 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1833 - Cristo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio
|1°
|1833
|11°
|1698
|2°
|0580
|12°
|3978
|3°
|7717
|13°
|4207
|4°
|8982
|14°
|4414
|5°
|2339
|15°
|0388
|6°
|0435
|16°
|2859
|7°
|8439
|17°
|3208
|8°
|9511
|18°
|9511
|9°
|0571
|19°
|4383
|10°
|6554
|20°
|2692
¿Qué significa soñar con cristo?
Soñar con Cristo suele simbolizar consuelo, guía y renovación de la fe.
También puede aludir a culpa o deseo de perdón; tus emociones en el sueño dan la clave.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.