Este martes, 21 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1833 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

1° 1833 11° 1698 2° 0580 12° 3978 3° 7717 13° 4207 4° 8982 14° 4414 5° 2339 15° 0388 6° 0435 16° 2859 7° 8439 17° 3208 8° 9511 18° 9511 9° 0571 19° 4383 10° 6554 20° 2692

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele simbolizar consuelo, guía y renovación de la fe.

También puede aludir a culpa o deseo de perdón; tus emociones en el sueño dan la clave.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.