La quiniela es el juego más preferido por las personas que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 5344 (La Cárcel) y las letras son: A B V W.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 12 de septiembre

1° 5344 11° 2194 2° 0282 12° 3389 3° 7090 13° 7449 4° 5717 14° 2978 5° 7563 15° 5022 6° 1900 16° 3498 7° 9438 17° 0946 8° 4824 18° 7121 9° 4954 19° 6167 10° 2993 20° 5872

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 12 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 12 de septiembre. A la cabeza salió el número 0126 - La Misa.

1° 0126 11° 3462 2° 5311 12° 2041 3° 7945 13° 3762 4° 7625 14° 1427 5° 4019 15° 2114 6° 3442 16° 2893 7° 4953 17° 9972 8° 1032 18° 9069 9° 1655 19° 2453 10° 3850 20° 1677

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel suele reflejar sensación de limitación, culpa o miedo a las consecuencias. Puede indicar que te sientes atrapado por responsabilidades, hábitos o decisiones pasadas.

También puede ser una invitación a la introspección y al cambio. El sueño sugiere necesidad de poner límites, pedir perdón o liberarte de situaciones que frenan tu crecimiento.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa suele reflejar una búsqueda de paz interior, guía espiritual o necesidad de reconexión con tus valores y tu comunidad.

También puede señalar culpa o deseo de perdón, la importancia de rituales y compromisos, o el anhelo de orden y pertenencia en momentos de cambio.