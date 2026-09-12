La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3347 (Muerto) y las letras son: U D L P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 12 de septiembre

1° 3347 11° 5902 2° 1800 12° 0269 3° 8899 13° 3998 4° 9251 14° 3662 5° 7671 15° 4448 6° 8480 16° 3830 7° 7396 17° 5407 8° 6329 18° 1949 9° 2234 19° 4129 10° 7608 20° 6116

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 12 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 12 de septiembre. A la cabeza salió el número 3851 - Serrucho.

1° 3851 11° 0275 2° 5551 12° 2827 3° 3691 13° 4009 4° 5360 14° 8668 5° 1070 15° 2720 6° 3672 16° 6259 7° 8812 17° 8358 8° 8927 18° 4401 9° 1986 19° 2007 10° 1086 20° 4324

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con Muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra. También puede reflejar el proceso de duelo y la necesidad de aceptar cambios inevitables.

Si el sueño genera calma, sugiere reconciliación interior; si causa angustia, puede señalar asuntos pendientes, culpa o apego. Observa quién aparece y tus emociones para interpretar el mensaje.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.

También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.