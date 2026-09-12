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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3347 (Muerto) y las letras son: U D L P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 12 de septiembre

 1°3347 11°5902 
 1800  12°0269
 3°8899  13°3998 
 9251  14°3662 
 7671  15°4448 
 6°8480  16°3830
 7396  17°5407 
 6329  18°1949 
 2234  19°4129 
 10°7608  20°6116 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 12 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 12 de septiembre. A la cabeza salió el número 3851 - Serrucho.

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 1°3851 11°0275 
 5551   12°2827
 3°3691  13°4009 
 5360  14°8668 
 1070  15°2720 
 6°3672  16°6259
 8812  17°8358 
 8927  18°4401 
 1986  19°2007 
 10°1086  20°4324 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con Muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra. También puede reflejar el proceso de duelo y la necesidad de aceptar cambios inevitables.

Si el sueño genera calma, sugiere reconciliación interior; si causa angustia, puede señalar asuntos pendientes, culpa o apego. Observa quién aparece y tus emociones para interpretar el mensaje.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza esfuerzo y la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no aportan. Señala cambios prácticos y trabajo disciplinado para alcanzar metas.

También puede reflejar tensiones que exigen paciencia y precisión para resolverse. Si el serrucho está desafilado, sugiere obstáculos o falta de recursos que frenan el avance.