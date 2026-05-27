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Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1670 (Muerto que sueña) y las letras son: D F M P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

 1°1670 11°2781 
 8228  12°8370
 3°6176  13°9463 
 8456  14°2033 
 1894  15°2276 
 6°5911  16°6143
 1071  17°0371 
 8257  18°2028 
 2007  19°9720 
 10°9769  20°2094 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 5594 - Cementerio.

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 1°5594 11°0559 
 8034   12°8897
 3°8767  13°9987 
 9328  14°8675 
 3140  15°5162 
 6°5846  16°3387
 9849  17°2560 
 7088  18°7393 
 7969  19°7114 
 10°2313  20°3972 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere que algo que creías terminado aún vive en tu interior: emociones, culpas o deseos que buscan reconocimiento y cierre.

También indica transición y renacimiento; invita a soltar apegos, reconciliarte con el pasado y escuchar intuiciones para transformar una etapa estancada.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio suele simbolizar cierre de ciclos, duelo y despedidas necesarias.

Si te da calma, sugiere aceptación y renovación; si te asusta, señala ansiedades o miedo al cambio.