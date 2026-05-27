Miles de participantes siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1670 (Muerto que sueña) y las letras son: D F M P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

1° 1670 11° 2781 2° 8228 12° 8370 3° 6176 13° 9463 4° 8456 14° 2033 5° 1894 15° 2276 6° 5911 16° 6143 7° 1071 17° 0371 8° 8257 18° 2028 9° 2007 19° 9720 10° 9769 20° 2094

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 5594 - Cementerio.

1° 5594 11° 0559 2° 8034 12° 8897 3° 8767 13° 9987 4° 9328 14° 8675 5° 3140 15° 5162 6° 5846 16° 3387 7° 9849 17° 2560 8° 7088 18° 7393 9° 7969 19° 7114 10° 2313 20° 3972

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña sugiere que algo que creías terminado aún vive en tu interior: emociones, culpas o deseos que buscan reconocimiento y cierre.

También indica transición y renacimiento; invita a soltar apegos, reconciliarte con el pasado y escuchar intuiciones para transformar una etapa estancada.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio suele simbolizar cierre de ciclos, duelo y despedidas necesarias.

Si te da calma, sugiere aceptación y renovación; si te asusta, señala ansiedades o miedo al cambio.