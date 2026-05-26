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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7691 (Excusado) y las letras son: I U N Q.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

 1°7691 11°7961 
 1974  12°1522
 3°7627  13°5857 
 3145  14°8302 
 2402  15°4852 
 6°7162  16°7488
 0112  17°6857 
 3150  18°0553 
 7480  19°3549 
 10°5129  20°6417 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 5444 - La Cárcel.

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 1°5444 11°3181 
 7009   12°1215
 3°7023  13°5247 
 8916  14°9295 
 6050  15°0856 
 6°8513  16°6657
 2561  17°6347 
 6919  18°2796 
 2481  19°5729 
 10°4450  20°4164 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de soltar cargas emocionales, purificarte o dejar atrás lo que ya no te sirve. También puede aludir a intimidad y límites personales.

Si el excusado está limpio y funciona, indica liberación y alivio; si está sucio, tapado o desbordado, refleja emociones reprimidas, vergüenza o situaciones que te superan.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel simboliza sentirte limitado, vigilado o culpable. Puede reflejar ataduras a hábitos, deudas o relaciones que te oprimen.

También sugiere necesidad de introspección y cambio. Escapar en el sueño indica deseo de libertad y de poner límites sanos.