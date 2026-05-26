La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7691 (Excusado) y las letras son: I U N Q.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

1° 7691 11° 7961 2° 1974 12° 1522 3° 7627 13° 5857 4° 3145 14° 8302 5° 2402 15° 4852 6° 7162 16° 7488 7° 0112 17° 6857 8° 3150 18° 0553 9° 7480 19° 3549 10° 5129 20° 6417

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 5444 - La Cárcel.

1° 5444 11° 3181 2° 7009 12° 1215 3° 7023 13° 5247 4° 8916 14° 9295 5° 6050 15° 0856 6° 8513 16° 6657 7° 2561 17° 6347 8° 6919 18° 2796 9° 2481 19° 5729 10° 4450 20° 4164

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de soltar cargas emocionales, purificarte o dejar atrás lo que ya no te sirve. También puede aludir a intimidad y límites personales.

Si el excusado está limpio y funciona, indica liberación y alivio; si está sucio, tapado o desbordado, refleja emociones reprimidas, vergüenza o situaciones que te superan.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel simboliza sentirte limitado, vigilado o culpable. Puede reflejar ataduras a hábitos, deudas o relaciones que te oprimen.

También sugiere necesidad de introspección y cambio. Escapar en el sueño indica deseo de libertad y de poner límites sanos.