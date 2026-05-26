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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7990 (El Miedo) y las letras son: C K P R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

 1°7990 11°1658 
 0241  12°6121
 3°8202  13°2947 
 6073  14°3505 
 2132  15°9411 
 6°4193  16°3181
 0076  17°2629 
 4450  18°2023 
 1861  19°7384 
 10°6747  20°2425 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 0393 - Enamorado.

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 1°0393 11°1198 
 0593   12°0782
 3°2591  13°7376 
 2352  14°3712 
 6773  15°3150 
 6°2547  16°2745
 9050  17°0813 
 5411  18°0750 
 7513  19°8748 
 10°9530  20°7495 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con estar enamorado suele reflejar deseos afectivos y necesidad de conexión emocional. Puede indicar apertura al amor o ganas de reavivar una relación.

También puede simbolizar idealización o miedo a la vulnerabilidad. El contexto y tus emociones al despertar aclaran si habla de esperanza, apego o de cuidar la autoestima.