Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7990 (El Miedo) y las letras son: C K P R.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

1° 7990 11° 1658 2° 0241 12° 6121 3° 8202 13° 2947 4° 6073 14° 3505 5° 2132 15° 9411 6° 4193 16° 3181 7° 0076 17° 2629 8° 4450 18° 2023 9° 1861 19° 7384 10° 6747 20° 2425

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 0393 - Enamorado.

1° 0393 11° 1198 2° 0593 12° 0782 3° 2591 13° 7376 4° 2352 14° 3712 5° 6773 15° 3150 6° 2547 16° 2745 7° 9050 17° 0813 8° 5411 18° 0750 9° 7513 19° 8748 10° 9530 20° 7495

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con estar enamorado suele reflejar deseos afectivos y necesidad de conexión emocional. Puede indicar apertura al amor o ganas de reavivar una relación.

También puede simbolizar idealización o miedo a la vulnerabilidad. El contexto y tus emociones al despertar aclaran si habla de esperanza, apego o de cuidar la autoestima.