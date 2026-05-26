Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1623 (Cocinero) y las letras son: A C K L.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

1° 1623 11° 8524 2° 9162 12° 5118 3° 1797 13° 4511 4° 1057 14° 9315 5° 1318 15° 8809 6° 2246 16° 7127 7° 5007 17° 8418 8° 2700 18° 2313 9° 2382 19° 4770 10° 6850 20° 9175

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 7568 - Sobrinos.

1° 7568 11° 4876 2° 9243 12° 4437 3° 0198 13° 4225 4° 0383 14° 5063 5° 6424 15° 8917 6° 6900 16° 1555 7° 8258 17° 4157 8° 8089 18° 1925 9° 8207 19° 0458 10° 0212 20° 9444

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, cuidado y la habilidad de transformar ideas en resultados. Indica preparación de un proyecto donde paciencia y método serán claves.

Si el cocinero falla o hay caos en la cocina, refleja estrés, presión o falta de control. También sugiere ajustar rutinas y nutrirte mejor en lo emocional.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con Sobrinos refleja tu instinto protector y la importancia de los lazos familiares. También alude a responsabilidades, guía y cuidado hacia los más jóvenes.

Si el sueño es positivo, anuncia armonía y buenas noticias; si es inquietante, señala preocupaciones, límites o conflictos pendientes en la familia.