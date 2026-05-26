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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 26 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 1623 (Cocinero) y las letras son: A C K L.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 26 de mayo

 1°1623 11°8524 
 9162  12°5118
 3°1797  13°4511 
 1057  14°9315 
 1318  15°8809 
 6°2246  16°7127
 5007  17°8418 
 2700  18°2313 
 2382  19°4770 
 10°6850  20°9175 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 26 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 26 de mayo. A la cabeza salió el número 7568 - Sobrinos.

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 1°7568 11°4876 
 9243   12°4437
 3°0198  13°4225 
 0383  14°5063 
 6424  15°8917 
 6°6900  16°1555
 8258  17°4157 
 8089  18°1925 
 8207  19°0458 
 10°0212  20°9444 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, cuidado y la habilidad de transformar ideas en resultados. Indica preparación de un proyecto donde paciencia y método serán claves.

Si el cocinero falla o hay caos en la cocina, refleja estrés, presión o falta de control. También sugiere ajustar rutinas y nutrirte mejor en lo emocional.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con Sobrinos refleja tu instinto protector y la importancia de los lazos familiares. También alude a responsabilidades, guía y cuidado hacia los más jóvenes.

Si el sueño es positivo, anuncia armonía y buenas noticias; si es inquietante, señala preocupaciones, límites o conflictos pendientes en la familia.