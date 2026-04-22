La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 21 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 1964 (Llanto) y las letras son: E I M W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 21 de abril. A la cabeza salió el número 7569 - Vicios. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse, indicando que el soñador está lidiando con sentimientos intensos en su vida diaria. Además, el llanto en los sueños puede ser un llamado a la introspección. Puede sugerir que es momento de enfrentar situaciones difíciles o de buscar apoyo emocional, ya que el subconsciente está tratando de comunicar la necesidad de sanar y procesar experiencias pasadas. Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideramos negativos. Estos sueños a menudo indican que hay aspectos de nuestra vida que necesitamos examinar y posiblemente cambiar, ya que los vicios pueden simbolizar adicciones o excesos que nos afectan emocionalmente. Además, soñar con vicios puede ser una señal de advertencia sobre la necesidad de autocontrol y moderación. Este tipo de sueños nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y a buscar un equilibrio en nuestras acciones diarias, sugiriendo que es momento de liberarnos de lo que nos perjudica.