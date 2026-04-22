Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 21 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 8347 (Muerto) y las letras son: A K Y Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 21 de abril. A la cabeza salió el número 6853 - El Barco. En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja la transformación personal y el deseo de liberarse de cargas emocionales. Además, los sueños con muertos pueden ser interpretados como un mensaje del subconsciente, indicando que hay aspectos de la vida que requieren atención. Pueden representar la conexión con seres queridos que han fallecido o la necesidad de confrontar miedos y emociones reprimidas. Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido. Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y desafíos. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar los cambios.