Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 21 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 0876 (Las Llamas) y las letras son: I L M T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 21 de abril. A la cabeza salió el número 2437 - El Dentista. El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores. Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas. Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador. Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación. Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos. Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.