La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 5 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5979 (Ladrón) y las letras son: P R S T. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 5 de mayo. A la cabeza salió el número 5603 - San Cono. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso (seguridad, tiempo o relaciones) y sensación de vulnerabilidad o invasión de límites. También puede aludir a culpa por “robarte” oportunidades (autoboicot) o desconfianza hacia alguien cercano, invitando a reforzar límites y proteger tus recursos. Soñar con San Cono suele asociarse a la búsqueda de protección y buena fortuna. Puede reflejar fe, esperanza y el deseo de superar dificultades con ayuda espiritual. También puede aludir a la prosperidad y a decisiones de riesgo, invitando a actuar con responsabilidad. Si existe devoción previa, el sueño señala gratitud, promesas y renovación de compromisos.