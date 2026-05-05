Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 5 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4088 (El Papa) y las letras son: O B L R. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 5 de mayo. A la cabeza salió el número 8977 - Pierna Mujer. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con El Papa suele señalar búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón o deseo de reafirmar valores y propósito. También puede reflejar autoridad y tradición; según las emociones del sueño, puede sentirse como consuelo, llamado al cambio o presión moral. Soñar con la pierna de una mujer suele simbolizar avance, atracción y apoyo; también puede aludir a tu relación con la feminidad y la confianza personal. Si la pierna se ve fuerte indica progreso y seguridad; si aparece herida o inmóvil, sugiere bloqueos, dependencia o miedos que frenan tus metas.